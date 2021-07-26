Лукашенко: Азербайджану и Беларуси удалось не просто сохранить, но приумножить свои отношения

Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по

Беларуси и Азербайджану удалось не просто сохранить, но и приумножить свои отношения. Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране.

Президент подчеркнул, что между народами двух стран сложились добрые, тесные и дружеские отношения.

"Как мы часто говорим, братские отношения. Это пример хороших отношений со времен Советского Союза: мы как были когда-то в одном государстве и имели хорошие, блестящие отношения, нам удалось их не просто сохранить, но и приумножить. И, конечно же, вы сделали для этого немало. Вы настоящий друг нашего народа. Я очень надеюсь, что, где бы вы ни работали после этого периода вашей жизни, Беларусь останется в вашем сердце", - заявил А. Лукашенко на встрече.

Александр Лукашенко поблагодарил азербайджанского дипломата за понимание происходящих в Беларуси непростых процессов. Президент отметил, что белорусская сторона в свою очередь переживала из-за конфликта, обострившегося в прошлом году между Азербайджаном и Арменией.

"В основном благодаря позиции Азербайджана и вашего Президента вам удалось стабилизовать обстановку и прийти к мирному урегулированию тех проблем, которые существовали. Конечно, путь к миру только начался, - подчеркнул белорусский лидер. - И армянский, и азербайджанский народ заслужили спокойной, мирной жизни".

Говоря о развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь всегда готова оказать техническую и технологическую помощь. Он поблагодарил азербайджанскую сторону за поставки углеводородного сырья в Беларусь.

После встречи с главой белорусского государства Латиф Гандилов заявил, что отношения Азербайджана и Беларуси имеют прочную основу, страны всегда смотрят только вперед и ставят перед собой важные цели. "Мы за эти годы смогли достичь всех поставленных задач, - подчеркнул дипломат. - У нас нет нерешенных вопросов, нерешенных проблем".

"Беларусь для нас - братское государство. Авторитет этого государства очень высок. Мы всегда были и будем рядом с вами", - подытожил посол.