Лукашенко: Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном в духе дружбы и взаимопонимания

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном в духе дружбы и взаимопонимания. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств.

"Совместными усилиями реализован ряд крупных проектов в области производственной кооперации. Надо максимально использовать имеющийся потенциал и двигаться дальше в этом направлении", - заявил Лукашенко.

Верительные грамоты главе белорусского государства сегодня вручили послы Азербайджана, Ирана, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Мальтийского Ордена, Армении, Греции, Руанды, Израиля, Украины.