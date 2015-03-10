Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с Азербайджаном по всем направлениям

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Беларусь готова сотрудничать с Азербайджаном по всем направлениям. Как сообщает Report cо ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым.

"Мы очень доверяем вам, вашей стране, руководству, и мы готовы сотрудничать с вами по всем направлениям, закрытых тем абсолютно нет", - подчеркнул глава белорусского государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь и Азербайджан всегда успешно решали все возникающие проблемные вопросы. Президент Беларуси отметил заинтересованность в торговле с Азербайджаном. Он напомнил, что в Азербайджане действуют совместные производства по выпуску белорусских тракторов, грузовых автомобилей, лифтов и другие.

Александр Лукашенко также поблагодарил азербайджанскую сторону за поддержку. "Вы всегда шли нам навстречу, всегда нас поддерживали, мы точно так будем относиться к нашим братьям-азербайджанцам", - подчеркнул президент Беларуси.

В свою очередь Ягуб Эюбов отметил, что отношение главы белорусского государства к азербайджанскому народу бесценно. "Беларусь - это страна, которая всех привлекает. Вы как руководитель показали истинное, что вы - человек из народа, вы не можете без народа, вы всю свою жизнь посвящаете этому народу", - сказал он.

Ягуб Эюбов передал главе белорусского государства приветствие от президента Азербайджана Ильхама Алиева и высказал слова благодарности за отношение и оказываемую поддержку, "не только экономическую, торговую, но и политическую, братскую, дружескую и соседскую".