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    Лукашенко: Азербайджан показал свой уровень и утер нос всем нападавшим

    Президент Беларуси встретился с президентом ЕОК в Баку

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан организацией первых Европейских игр показал свой уровень и утер нос всем тем, кто нападал". 

    Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Баку с президентом Европейского олимпийского комитета Патриком Хикки. 

    В ходе встречи стороны обсудили вопрос развития спорта в Беларуси, а также организацию и проведение в Баку первых Европейских игр.

    Лукашенко подчеркнул, что Азербайджан - это "развивающаяся, миролюбивая страна с прекрасным руководством и президентом, который хочет сделать добро своей стране", несмотря на все нападки со стороны.  

    "Он делает доброе дело для своей страны, своего народа и, как мы увидели, для всей Европы. А критиковать нас всегда будут. Критиковать легче, чем делать", - подчеркнул белорусский лидер.

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