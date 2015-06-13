Лукашенко: Азербайджан показал свой уровень и утер нос всем нападавшим

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан организацией первых Европейских игр показал свой уровень и утер нос всем тем, кто нападал".

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Баку с президентом Европейского олимпийского комитета Патриком Хикки.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос развития спорта в Беларуси, а также организацию и проведение в Баку первых Европейских игр.

Лукашенко подчеркнул, что Азербайджан - это "развивающаяся, миролюбивая страна с прекрасным руководством и президентом, который хочет сделать добро своей стране", несмотря на все нападки со стороны.

"Он делает доброе дело для своей страны, своего народа и, как мы увидели, для всей Европы. А критиковать нас всегда будут. Критиковать легче, чем делать", - подчеркнул белорусский лидер.