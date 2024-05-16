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Лукашенко: Азербайджан очень многого добился за последние годы

Лукашенко: Азербайджан очень многого добился за последние годы Азербайджан очень многого добился за последние годы.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 15:06
Лукашенко: Азербайджан очень многого добился за последние годы

Азербайджан очень многого добился за последние годы.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего - решая свою главную проблему (возврата земель, которые долгое время просто в пустыню превращались), - отметил президент Беларуси. - Это тяжелая история. Но земли возвращены, их надо возрождать. Это будет, наверное, гораздо более длительная и не менее тяжелая задача, которую Азербайджану придется решить".

"То, что вы вернули земли, возрождаете их, это останется на века. Если в этом великом деле возрождения этих земель найдете нам место, где мы можем подставить свое плечо, и это будет вам выгодно, мы это сделаем с большим удовольствием. Притом сделаем так, как никто больше в мире не сделает, - из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана", - заявил Лукашенко.

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Версия на английском языке Lukashenko: ‘Azerbaijan achieved a lot in recent years’
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko: Azərbaycan son illərdə böyük uğurlara nail olub

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