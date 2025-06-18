Луиза Хольк: Нацинституты по правам человека играют ключевую роль в их эффективной реализации

Национальные институты по правам человека играют решающую роль в эффективной реализации прав человека и обеспечении соответствия политики международным обязательствам в области прав человека.

Национальные институты по правам человека играют решающую роль в эффективной реализации прав человека и обеспечении соответствия политики международным обязательствам в области прав человека.

Как сообщает Report, данное мнение выразила председатель Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI) Луиза Хольк в видеообращении на Международном симпозиуме омбудсменов в Баку.

Она отметила, что в современном мире растет давление на права человека и верховенство закона, а в грядущие годы ситуация еще больше усложнится.

Глава сети добавила, что Совет Европы признает национальные институты по правам человека ключевым рычагом в обеспечении прав человека, демократии и верховенства закона:

"Наш институт обеспечивает подотчетность в области верховенства права с 2020 года. Государства-члены Европейской сети отслеживают ситуацию с верховенством права в своих странах и представляют нам соответствующие отчеты".