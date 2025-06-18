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Луиза Хольк: Нацинституты по правам человека играют ключевую роль в их эффективной реализации

Луиза Хольк: Нацинституты по правам человека играют ключевую роль в их эффективной реализации Национальные институты по правам человека играют решающую роль в эффективной реализации прав человека и обеспечении соответствия политики международным обязательствам в области прав человека.
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 12:52
Луиза Хольк: Нацинституты по правам человека играют ключевую роль в их эффективной реализации

Национальные институты по правам человека играют решающую роль в эффективной реализации прав человека и обеспечении соответствия политики международным обязательствам в области прав человека.

Как сообщает Report, данное мнение выразила председатель Европейской сети национальных институтов по правам человека (ENNHRI) Луиза Хольк в видеообращении на Международном симпозиуме омбудсменов в Баку.

Она отметила, что в современном мире растет давление на права человека и верховенство закона, а в грядущие годы ситуация еще больше усложнится.

Глава сети добавила, что Совет Европы признает национальные институты по правам человека ключевым рычагом в обеспечении прав человека, демократии и верховенства закона:

"Наш институт обеспечивает подотчетность в области верховенства права с 2020 года. Государства-члены Европейской сети отслеживают ситуацию с верховенством права в своих странах и представляют нам соответствующие отчеты".

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Версия на азербайджанском языке Luiza Holk: Milli insan hüquqları institutları beynəlxalq öhdəliklərə uyğunluğun təminatında vacib rol oynayırlar

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