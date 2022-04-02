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Глава МИД Италии: Азербайджан является нашим партнером не только в энергетике

Глава МИД Италии: Азербайджан является нашим партнером не только в энергетике Азербайджан является партнером Италии не только в сфере энергетики, но и в других областях
Внешняя политика
2 апреля 2022 г. 14:14
Глава МИД Италии: Азербайджан является нашим партнером не только в энергетике

Азербайджан является партнером Италии не только в сфере энергетики, но и в других областях.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Я очень рад быть тут особенно в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами", отметил Луиджи Ди Майо.

По его словам, несмотря на то, что пандемия COVID-19 повлияла на экономики стран мира, к счастью, в последнее время наблюдается рост.

Глава МИД Италии отметил, что в ходе сегодняшней встречи обсуждалась и ситуация в Украине. По его словам, война в Украине привела к большому числу жертв среди мирного населения этой страны, а также повлекла за собой крупнейшую после Второй мировой гуманитарную катастрофу. Санкции в отношении России сказываются на энергетических вопросах Европы, поэтому очень важно укреплять отношения с энергетическими партнерами ЕС.

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