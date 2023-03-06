О нас

Луи Боно: США выступают за установление долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией

Луи Боно: США выступают за установление долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией США выступают за установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 13:19
Луи Боно: США выступают за установление долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией

США выступают за установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном

Как передает Report, об этом заявил главный советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

При этом, по его словам, США выполняют роль поддержки мирного процесса.

"Мирный договор должен быть устойчивым. И он должен идти именно от сторон, а не от США или других стран. Нашей целью является то, чтобы стороны разговаривали", - заявил главный советник.

Л. Боно отметил, что ему известна позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу Минской группы ОБСЕ. При этом для США важно, чтобы Азербайджан и Армения контактировали, вне зависимости от формата посредничества.

Главный советник Государственного департамента США отметил, что после визита и встреч в Баку завтра отправится в Ереван.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Louis Bono: US supports establishment of long-term peace between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Lui Bono: “ABŞ Azərbaycan və Ermənistan arasında uzunmüddətli sülhün tərəfdarıdır”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
2 марта 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
2 марта 2023 г. 18:23
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
2 марта 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi