О нас

Луи Боно: Азербайджан и Армения сами должны подготовить текст мирного договора

Луи Боно: Азербайджан и Армения сами должны подготовить текст мирного договора ”Мы хотим, чтобы Азербайджан и Армения сами подготовили текст мирного договора".
Внешняя политика
8 марта 2023 г. 12:44
Луи Боно: Азербайджан и Армения сами должны подготовить текст мирного договора

”Мы хотим, чтобы Азербайджан и Армения сами подготовили текст мирного договора".

Как сообщает Report, об этом заявил главный советник Госдепартамента США по Кавказу Луи Боно.

По его словам, единственный путь к миру между Ереваном и Баку - это диалог: “Мы не видим другого пути для установления долгосрочного и сбалансированного мира, кроме тесного сотрудничества со сторонами, с лидерами Армении и Азербайджана. Мы пытаемся облегчить путь к миру”.

Л.Боно сказал, что стороны должны сами подготовить текст и условия мирного договора: "Потому что любой долгосрочный, устойчивый и сбалансированный мир возможен только усилиями обеих сторон".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: "Azərbaycanla Ermənistanın sülh müqaviləsinin mətnini özlərinin hazırlamasını istəyirik”

Другие новости из категории

Состоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в узком составе
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Латвии в узком составе
8 марта 2023 г. 13:44
Состоялась церемония официальной встречи президента Латвии Эгилса Левитса
ФотоСостоялась церемония официальной встречи президента Латвии Эгилса Левитса
8 марта 2023 г. 13:26
Международные организации могут быть неэффективны в наши дни
Международные организации могут быть неэффективны в наши дни
8 марта 2023 г. 13:09
Исмаил Серагельдин: Результаты деятельности Глобального Форума очевидны 
Исмаил Серагельдин: Результаты деятельности Глобального Форума очевидны 
8 марта 2023 г. 12:43
Владанка Андреева: В мире 37% женщин все еще не пользуются интернетом
Владанка Андреева: В мире 37% женщин все еще не пользуются интернетом
8 марта 2023 г. 12:35
Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН
Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Альянса цивилизаций ООН
8 марта 2023 г. 12:25
Борис Тадич: Поддержка Азербайджана в этом году способствовала энергетической стабильности Европы
Борис Тадич: Поддержка Азербайджана в этом году способствовала энергетической стабильности Европы
8 марта 2023 г. 12:20
Представитель ООН: Число получающих STEM-образование в Азербайджане девушек радует
Представитель ООН: Число получающих STEM-образование в Азербайджане девушек радует
8 марта 2023 г. 11:59
Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша 
Последняя группа азербайджанских спасателей вернулась на родину из Кахраманмараша 
8 марта 2023 г. 11:56
Жан Бадершнейдер:  Регион Южного Кавказа играет сейчас неимоверно важную роль в мире
Жан Бадершнейдер:  Регион Южного Кавказа играет сейчас неимоверно важную роль в мире
8 марта 2023 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi