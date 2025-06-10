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Лу Мэй: Взаимодействие госорганов Азербайджана и КНР обеспечит прогресс в отношениях двух стран

Лу Мэй: Взаимодействие госорганов Азербайджана и КНР обеспечит прогресс в отношениях двух стран Лу Мэй: Органы и регионы Азербайджана и Китая претворяют в жизнь договоренности глав государств
Внешняя политика
10 июня 2025 г. 11:47
Лу Мэй: Взаимодействие госорганов Азербайджана и КНР обеспечит прогресс в отношениях двух стран

Различные государственные органы и регионы Азербайджана и Китая в настоящее время занимаются реализацией договоренностей лидеров двух стран - президента Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как передает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном первому Международному дню диалога между цивилизациями - 10 июня.

Она отметила, что с момента вступления на должность посла в Баку она провела ряд встреч с высокопоставленными представителями Азербайджана: премьер-министром, спикером парламента, министром иностранных дел, помощником президента, министром цифрового развития и транспорта и др.

"Мы подробно обсудили развитие отношений между двумя странами. Мое главное впечатление: руководство глав государств является важнейшим преимуществом и надежной гарантией высококачественного развития китайско-азербайджанских отношений. В настоящее время различные органы и регионы обеих стран активно приводят в исполнение договоренности двух лидеров, что способствует прогрессу в сотрудничестве по всем направлениям", - добавила Лу Мэй.

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Версия на английском языке Lu Mei: Interaction between government agencies of Azerbaijan, China to ensure progress in relations
Версия на азербайджанском языке Səfir: Azərbaycan və Çin dövlət orqanlarının qarşılıqlı əlaqələri münasibətlərin inkişafını təmin edəcək

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