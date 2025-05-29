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Лу Мэй: Визит президента Азербайджана в Китай открывает новую главу в отношениях Баку и Пекина

Лу Мэй: Визит президента Азербайджана в Китай открывает новую главу в отношениях Баку и Пекина Лу Мэй: Визит президента Азербайджана в Китай открывает новую главу в отношениях Баку и Пекина
Внешняя политика
29 мая 2025 г. 19:38
Лу Мэй: Визит президента Азербайджана в Китай открывает новую главу в отношениях Баку и Пекина

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в апреле в Китай, а также подписание ряда документов с участием председателя КНР Си Цзиньпина, открывает новую историческую главу в отношениях Баку и Пекина.

Как сообщает Report, об этом заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй.

По ее словам, за последние годы благодаря стратегическому видению лидеров двух стран всестороннее сотрудничество между Баку и Пекином развивается более быстрыми темпами.

"В прошлом месяце президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил свой третий государственный визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ильхам Алиев подписали совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и Азербайджаном, открывающее новую историческую главу в китайско-азербайджанских отношениях. В ходе визита Китай и Азербайджан также подписали 20 документов о сотрудничестве в таких областях, как инициатива "Пояс и путь", "зеленое развитие", цифровая экономика, международные права собственности, взаимное освобождение от виз и т.д.", - сказала она. 

Дипломат подчеркнула, что в настоящее время между двумя странами участились контакты на высоком уровне: "Растет политическое взаимное доверие, расширяется торгово-инвестиционное сотрудничество, объем двусторонней торговли достигает новых показателей".

Лу Мэй отметила, что Азербайджан и Китай добились значительных успехов в совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь", в частности, в сотрудничестве по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) и железнодорожному экспрессу Китай-Европа.

"Я являюсь десятым по счету послом КНР в Азербайджане. Чувствую огромную честь от своей миссии и глубоко осознаю ту большую ответственность, которую она налагает", - подчеркнула она, добавив, что приложит все усилия для укрепления китайско-азербайджанских отношений в течение срока своего пребывания в должности посла в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Lu Mey: Azərbaycan Prezidentinin Çinə səfəri Bakı-Pekin münasibətlərində yeni səhifə açır

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