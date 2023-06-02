Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными

Соединенные Штаты Америки стали играть более активную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Армений, и сыграли ключевую роль в поддержании переговорного процесса, когда Брюссельский формат был временно прерван.

Соединенные Штаты Америки стали играть более активную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Армений, сыграв ключевую роль в поддержании переговорного процесса, когда Брюссельский формат был временно прерван.

Об этом Report заявил британский политолог Лоуренс Броерс, занимающийся исследованием конфликтов на Кавказе.

По его словам, в начале мая министры иностранных дел Азербайджана и Армении, а также их команды провели беспрецедентное количество времени вместе в Вашингтоне, и "похоже, достигли определенного прогресса на пути к соглашению о нормализации".

"Затем последовало возобновление Брюссельского формата встречей президента Ильхама Алиева, премьер-министра Никола Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля 14 мая. Таким образом, похоже, что "евроатлантический" трек вернулся на круги своя после перерыва в несколько месяцев", - подчеркнул политолог.

Л.Броерс отметил, что это важно с точки зрения возвращения сторон за стол переговоров, а также с точки зрения того, что на междугосударственном уровне существует критическая масса вопросов, таких как делимитация границы и гуманитарные вопросы, по которым возможно достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Важно также, что впервые за многие годы США принимают в этом столь активное участие. С распадом Минской группы, Европа и США повысили свою приверженность переговорам по установлению армяно-азербайджанского мира, что также широко приветствуется как в Баку, так и в Ереване", - добавил он.