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Лоренц Рудольф Гоншор: Благодарен президенту Азербайджана за внимание к проблеме колониализма

Лоренц Рудольф Гоншор: Благодарен президенту Азербайджана за внимание к проблеме колониализма Лоренц Рудольф Гоншор : Благодарен президенту Азербайджана за внимание к проблеме колониализма
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 15:41
Лоренц Рудольф Гоншор: Благодарен президенту Азербайджана за внимание к проблеме колониализма

В Баку в рамках международной научной конференции "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" прошла панельная дискуссия на тему "Сопротивление и деколонизация".

Как передает Report, в мероприятии приняли участие ведущие ученые, правозащитники, международные юристы, а также эксперты, представляющие структуры ООН, занимающиеся вопросами деколонизации.

Участники обсудили современные проявления колониализма, его последствия для различных регионов мира и предложили подходы и инструменты, способствующие продвижению процессов деколонизации в XXI веке.

Доцент Университета ADA Мурат Озкалели отметил важность научного подхода в противодействии колониальной политике.

"В реальной борьбе с колониализмом в качестве фундамента необходимо использовать научные доказательства. Нам нужны данные — сколько женщин убито, сколько случаев домашнего насилия зафиксировано и так далее", — подчеркнул он.

Профессор университета "Алжир 2" Чакиб Бенхафри в своем выступлении призвал страны к объединению усилий в противостоянии колониализму.

"Странам Глобального Юга крайне важно взаимодействовать между собой, делиться опытом во всех сферах. Убежден, что у нас есть ресурсы и ценности, чтобы продемонстрировать миру свою силу и самобытность", — отметил он.

Старший преподаватель Университета Южной части Тихого океана (Французская Полинезия) Лоренц Рудольф Гоншор выразил благодарность Азербайджану за внимание к вопросу деколонизации.

"Хочу выразить признательность Азербайджану и его руководству за приверженность этому вопросу. Особенно хотел бы с восхищением отметить выступление президента Ильхама Алиева на COP29 — он не оставил проблему колониализма без внимания на столь значимой международной платформе", — сказал он.

В завершение участники дискуссии подчеркнули необходимость переосмысления глобальных международных отношений и формирования справедливой повестки, направленной на устранение колониального наследия во всех сферах — от политики и экономики до науки, образования и культуры.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоLorens Qonşor: Azərbaycan prezidentinə müstəmləkəçilik probleminə diqqət yetirdiyinə görə minnətdaram
Версия на английском языке ФотоLorenz Rudolf Gonschor thanks President Ilham Aliyev for addressing issue of colonialism

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