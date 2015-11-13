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    Лорд Эванс: Азербайджан является важной для Великобритании страной

    Между парламентами Азербайджана и Великобритании сложились теплые отношения

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Считаю, что между парламентами Азербайджана и Великобритании сложились теплые отношения.

    Как сообщает Report, об этом сказал член Палаты лордов Великобритании Дэвид Эванс.

    "Как Вы знаете, Великобритания является самым крупным инвестором в Азербайджане, и у нас существуют теплые связи. Азербайджан является важной для нас страной и одним из важных членов в обеспечении энергоресурсами", - отметил Д.Эванс.

    Член Палаты лордов также коснулся вопроса нагорно-карабахского конфликта и вопроса беженцев и вынужденных переселенцев. "Важно понимать, какое это горе для Азербайджана", - отметил он. 

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