Ливия назначила нового посла в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Приняв копию верительной грамоты посла Али Салема Насера, министр Джейхун Байрамов поздравил его с назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Отметив наличие исторических, религиозных и культурных связей между Азербайджаном и Ливией, министр подчеркнул высокий уровень политического диалога между двумя странами. В этой связи было выражено удовлетворение взаимной поддержкой и сотрудничеством как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, в частности в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.