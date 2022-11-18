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Ливия назначила нового посла в Азербайджане

Ливия назначила нового посла в Азербайджане Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 18:10
Ливия назначила нового посла в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Приняв копию верительной грамоты посла Али Салема Насера, министр Джейхун Байрамов поздравил его с назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Отметив наличие исторических, религиозных и культурных связей между Азербайджаном и Ливией, министр подчеркнул высокий уровень политического диалога между двумя странами. В этой связи было выражено удовлетворение взаимной поддержкой и сотрудничеством как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, в частности в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения.

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