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Ливийский дипломат совершил намаз в разрушенной мечети

Ливийский дипломат совершил намаз в разрушенной мечети Временный поверенный в делах посольства Ливии в Азербайджане Ашраф Адам Саад совершил молитву в разрушенной армянами мечети в Зангилане
Внешняя политика
6 февраля 2021 г. 18:53
Ливийский дипломат совершил намаз в разрушенной мечети

Временный поверенный в делах посольства Ливии в Азербайджане Ашраф Адам Саад совершил молитву в разрушенной армянами мечети в Зангилане.

Как передает Report, дипломат совершил намаз в мечети, ставшей жертвой варварства армян.

"К счастью, мы приехали сюда, мечеть вернулась своим владельцам, и мы смогли совершить намаз", - сказал дипломат после молитвы.

Отметим, что иностранные дипломаты в Азербайджане отправились в Джебраил и Зангилан. По поручению президента Ильхама Алиева послы, военные атташе и руководители представительств международных организаций в Азербайджане посещают территории, освобожденные от армянской оккупации. Цель – наглядно показать иностранным дипломатам последствия армянского вандализма на этих территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLiviyalı diplomat Zəngilanda dağıdılmış məsciddə namaz qıldı

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