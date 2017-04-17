Литовский профессор: За агрессивное отношение армян к представителям других народов, я отказался от поездок в эту страну

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане профессор Литовского эдукологического университета Видас Каваляускас при организационной поддержке Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики провел ряд встреч.

Как заявили Report в фонде, при организационной поддержке Научно-учебного центра "Азербайджанский мультикультурализм" Бакинского инженерного университета литовский профессор встретился со студентами.

На встрече В.Каваляускас коснулся этнической картины Литвы, провел параллели между атмосферой мультикультурализма его страны и азербайджанским мультикультурализмом.

По словам профессора, во время первого визита в Азербайджан был очарован нашей страной, что стало причиной неоднократного посещения им нашего государства.

В.Каваляускас сказал, что несмотря на частые поездки за границу, в Армении он был лишь однажды, и после увиденного в этой стране, больше не захотел совершать туда визиты. По его словам, моноэтническая картина увиденного им в Армении, агрессивное отношение армян к представителям других народов вызвали у него отрицательные эмоции, после чего профессор отказался от повторного визита в эту страну.

Во второй день визита в Азербайджан по желанию литовского ученого его отвезли в Аллею почетного захоронения, где он посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Здесь гостя проинформировали об известных личностях Азербайджана.

В.Каваляускас также принял участие на организованном в католической церкви святой Марии праздничном мероприятии по случаю Пасхи.