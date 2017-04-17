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    Литовский профессор: За агрессивное отношение армян к представителям других народов, я отказался от поездок в эту страну

    Находящийся с визитом в Азербайджане профессор заявил, что очарован нашей страной

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане профессор Литовского эдукологического университета Видас Каваляускас при организационной поддержке Фонда "Знание" при президенте Азербайджанской Республики провел ряд встреч.

    Как заявили Report в фонде, при организационной поддержке Научно-учебного центра "Азербайджанский мультикультурализм" Бакинского инженерного университета литовский профессор встретился со студентами.

    На встрече В.Каваляускас коснулся этнической картины Литвы, провел параллели между атмосферой мультикультурализма его страны и азербайджанским мультикультурализмом.

    По словам профессора, во время первого визита в Азербайджан был очарован нашей страной, что стало причиной неоднократного посещения им нашего государства.

    В.Каваляускас сказал, что несмотря на частые поездки за границу, в Армении он был лишь однажды, и после увиденного в этой стране, больше не захотел совершать туда визиты. По его словам, моноэтническая картина увиденного им в Армении, агрессивное отношение армян к представителям других народов вызвали у него отрицательные эмоции, после чего профессор отказался от повторного визита в эту страну.

    Во второй день визита в Азербайджан по желанию литовского ученого его отвезли в Аллею почетного захоронения, где он посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Здесь гостя проинформировали об известных личностях Азербайджана.

    В.Каваляускас также принял участие на организованном в католической церкви святой Марии праздничном мероприятии по случаю Пасхи. 

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