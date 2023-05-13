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Литовский депутат: Политический диалог между Литвой и Азербайджаном значительно расширился

Литовский депутат: Политический диалог между Литвой и Азербайджаном значительно расширился ”Политический диалог между Литвой и Азербайджаном за последние несколько лет значительно расширился".
Внешняя политика
13 мая 2023 г. 10:03
Литовский депутат: Политический диалог между Литвой и Азербайджаном значительно расширился

”Политический диалог между Литвой и Азербайджаном за последние несколько лет значительно расширился".

Об этом сообщила Report член Сейма Литвы Радвиле Моркунайте-Микулениене, комментируя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Литвы 8 мая в Вильнюсе. Она также рассказала о том, как будут развиваться межгосударственные отношения в будущем.

По ее словам, Литва внимательно следит за происходящим на Южном Кавказе и надеется на нормализацию азербайджано-армянских отношений, а также решительно поддерживает усилия Европейского Союза и США по оказанию помощи в переговорах.

Депутат отметила, что в настоящее время война России против Украины является важнейшим фактором для привлечения внимания к национальной безопасности Литвы:

"Литва продолжает поддерживать Украину всеми возможными способами, чтобы она могла победить агрессора, который представляет экзистенциальную и долгосрочную угрозу для всех стран региона. Мы подчеркиваем важность международных санкций против России и ее партнера Беларуси, чтобы ограничить их возможности для продолжения войны, развязанной против Украины, которая является суверенной страной. Литва заявляет, что следует препятствовать уклонению этих государств от санкций через территории третьих стран. Думаю, что уважение к ценностям, заложенным Европейским Союзом - верховенству закона, правам человека и основным свободам - также должно стать основой для отношений Литвы и Азербайджана”.

Радвиле Моркунайте-Микулениене также подчеркнула, что две страны могут расширить отношения в таких областях, как энергетическая безопасность и транзит, охрана окружающей среды и изменение климата, туризм, транспорт, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, культура, наука и образование, спорт.

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Версия на английском языке Member of Seimas: Political dialogue between Lithuania and Azerbaijan has intensified significantly 
Версия на азербайджанском языке Litvalı deputat: “Litva ilə Azərbaycan arasında siyasi dialoq son bir neçə ildə xeyli intensivləşib”

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