Литовский депутат: Отношения Азербайджана с ЕС имеют стратегическую значимость

"Отношения Азербайджана с Евросоюзом имеют стратегическую значимость и мы высоко ценим это с точки зрения перспектив".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат Сейма (парламента) Литвы, зампредседателя комитета по делам Европы Валериус Симулик.

Он отметил, что опирающиеся на исторические узы литовско-азербайджанские связи могут сегодня сыграть большую роль в интеграции официального Баку в Европу: "В целом, в этой интеграции главную роль могут сыграть близость с Азербайджаном Прибалтийских стран, расширение сотрудничества в различных сферах. Если учесть, что сегодня Азербайджан важный партнер Евросоюза в энергетической сфере, можно сказать, что отношения между нашими странами играют исключительно стратегическую роль".

Депутат отметил, что Литва развивает торговое и экономическое сотрудничество с Азербайджаном и заинтересована в обеспечении выгодных условий для всех видов деловой деятельности, включая поощрение инвестиций.

"Развитие связей охватывает также охрану окружающей среды, обмен молодежью и студентами, сферы культуры, науки, образования, здравоохранения и социальной защиты. Мы считаем эти перспективы выгодными", - подчеркнул В.Симулик.