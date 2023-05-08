О нас

Литовские инвесторы приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Литовские инвесторы приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана Литовские компании и инвесторы приглашены к участию в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 20:31
Литовские инвесторы приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Литовские компании и инвесторы приглашены к участию в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на 7-м заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Литвы.

Заседание комиссии прошло под сопредседательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул наличие между двумя странами партнерства, основанного на взаимных интересах, фундаментальных нормах и принципах международного права.

В своем выступлении Дж.Байрамов проинформировал об усилиях, предпринимаемых Азербайджаном для реабилитации и реконструкции пострадавших от оккупации районов, минной проблеме. Была выражена надежда на сотрудничество с Литвой в борьбе с минной угрозой.

Кроме того, было отмечено наличие широких возможностей для взаимовыгодного партнерства в различных областях, включая торговлю и инвестиции, энергетическую безопасность и энергетический переход, информационные технологии, агробизнес и пр.

В своем выступлении министр заявил, что "зеленая" энергия является важной частью энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС. Он подчеркнул, что существуют широкие возможности для сотрудничества с литовскими компаниями в проектах, связанных с переходом на возобновляемые источники энергии в Азербайджане.

После выступления представителей соответствующих структур Азербайджана и Литвы были проведены двусторонние межведомственные встречи, а в завершение подписан протокол 7-го заседания комиссии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLitva şirkətləri və investorları azad edilmiş ərazilərdə layihələrdə iştiraka dəvət edilib

Другие новости из категории

Посольство Азербайджана во Франции отметило 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоПосольство Азербайджана во Франции отметило 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 20:17
МИД: Осуждаем сфабрикованные обвинения и т.н. судебный процесс в отношении азербайджанских военнослужащих
МИД: Осуждаем сфабрикованные обвинения и т.н. "судебный процесс" в отношении азербайджанских военнослужащих
8 мая 2023 г. 19:36
В Ульяновске пройдет мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
В Ульяновске пройдет мероприятие по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 19:18
Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за выборами в Турции
Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за выборами в Турции
8 мая 2023 г. 18:37
Президент Литвы принял министра иностранных дел Азербайджана
ФотоПрезидент Литвы принял министра иностранных дел Азербайджана
8 мая 2023 г. 17:42
Джейхун Байрамов возложил венок к Мемориалу погибшим в борьбе за независимость в Литве
ФотоДжейхун Байрамов возложил венок к Мемориалу погибшим в борьбе за независимость в Литве
8 мая 2023 г. 17:39
Азербайджан построил квартал из контейнеров в Кахраманмараше
Азербайджан построил квартал из контейнеров в Кахраманмараше
8 мая 2023 г. 17:07
Азербайджанская делегация посетила Каспийский институт морского и речного транспорта в Астрахани
ФотоАзербайджанская делегация посетила Каспийский институт морского и речного транспорта в Астрахани
8 мая 2023 г. 16:35
Джавид Гурбанов: Азербайджан уделяет особое внимание развитию коридора Север-Юг
Джавид Гурбанов: Азербайджан уделяет особое внимание развитию коридора "Север-Юг"
8 мая 2023 г. 15:15
Сахиб Алекперов: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие экономики Азербайджана
Сахиб Алекперов: Гейдар Алиев внес огромный вклад в развитие экономики Азербайджана
8 мая 2023 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi