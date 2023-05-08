Литовские инвесторы приглашены к участию в проектах на освобожденных территориях Азербайджана

Литовские компании и инвесторы приглашены к участию в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Литовские компании и инвесторы приглашены к участию в проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на 7-м заседании межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Литвы.

Заседание комиссии прошло под сопредседательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул наличие между двумя странами партнерства, основанного на взаимных интересах, фундаментальных нормах и принципах международного права.

В своем выступлении Дж.Байрамов проинформировал об усилиях, предпринимаемых Азербайджаном для реабилитации и реконструкции пострадавших от оккупации районов, минной проблеме. Была выражена надежда на сотрудничество с Литвой в борьбе с минной угрозой.

Кроме того, было отмечено наличие широких возможностей для взаимовыгодного партнерства в различных областях, включая торговлю и инвестиции, энергетическую безопасность и энергетический переход, информационные технологии, агробизнес и пр.

В своем выступлении министр заявил, что "зеленая" энергия является важной частью энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС. Он подчеркнул, что существуют широкие возможности для сотрудничества с литовскими компаниями в проектах, связанных с переходом на возобновляемые источники энергии в Азербайджане.

После выступления представителей соответствующих структур Азербайджана и Литвы были проведены двусторонние межведомственные встречи, а в завершение подписан протокол 7-го заседания комиссии.