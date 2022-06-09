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Литценбергер: Отношения США и Азербайджана находятся на очень высоком уровне

Литценбергер: Отношения США и Азербайджана находятся на очень высоком уровне Двусторонние отношения между США и Азербайджаном находятся сейчас на очень высоком уровне.
Внешняя политика
9 июня 2022 г. 11:14
Литценбергер: Отношения США и Азербайджана находятся на очень высоком уровне

Двусторонние отношения между США и Азербайджаном находятся сейчас на очень высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

"Мы будем и дальше работать над укреплением нашего сотрудничества. Мы и дальше будем помогать мирному процессу, хотим видеть регион стабильным и безопасным", - отметил посол.

По его словам, в Азербайджане проживают представители разных культур, что дает толчок развитию мультикультурализма.

"Азербайджан - мультикультуральная страна, и мы поддерживаем это", - добавил Литценбергер.

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Версия на английском языке Litzenberger: US-Azerbaijan relations at very high level
Версия на азербайджанском языке Örl Litzenberger: “ABŞ-Azərbaycan münasibətləri çox yüksək səviyyədədir”

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