Литценбергер: Отношения США и Азербайджана находятся на очень высоком уровне

Двусторонние отношения между США и Азербайджаном находятся сейчас на очень высоком уровне.

Двусторонние отношения между США и Азербайджаном находятся сейчас на очень высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер на брифинге.

"Мы будем и дальше работать над укреплением нашего сотрудничества. Мы и дальше будем помогать мирному процессу, хотим видеть регион стабильным и безопасным", - отметил посол.

По его словам, в Азербайджане проживают представители разных культур, что дает толчок развитию мультикультурализма.

"Азербайджан - мультикультуральная страна, и мы поддерживаем это", - добавил Литценбергер.