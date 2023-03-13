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Лишение корсиканцев возможности говорить на родном языке - часть сегодняшней политики Франции

Лишение корсиканцев возможности говорить на родном языке - часть сегодняшней политики Франции Лишение корсиканцев возможности говорить на родном языке является частью нынешней политики Франции.
Внешняя политика
13 марта 2023 г. 14:22
Лишение корсиканцев возможности говорить на родном языке - часть сегодняшней политики Франции

Лишение корсиканцев возможности говорить на родном языке является частью сегодняшней политики Франции.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

По его словам, во Франции протекают крайне опасные процессы:

"Нарушаются элементарные этнические права национальных меньшинств. Франция, всегда декларировавшая свободу как свою национальную ценность, сегодня стала лидером очень опасных процессов. В качестве примера нарушения прав этнических народов в колониях и попрания их свободы мы можем привести в качестве примера Новую Каледонию".

Депутат заявил, что опасные игры против лидеров нацменьшинств в тюрьмах Корсики привели к тому, что Франция стала самой жестокой страной, нарушающей права человека, среди государств-членов Евросоюза:

"В 21 веке невозможно проводить политику с имперским мышлением 19 века. Сегодня народы способны защитить свои права и самостоятельно определять свою судьбу. В связи с этим такое неадекватное поведение Франции может стимулировать очень опасные процессы. Каждый народ имеет свою культуру, свой язык, и имеет право развивать свой язык".

Парламентарий отметил, что сегодня Франция своей политикой делает шаги напрямую противоречащие принципу мультикультурализма и пытается внедрить имперское мышление, в то же время пытается вмешиваться в новые регионы:

"Желание Франции прийти в Армению проистекает также из цели заменить Россию на фоне ее ослабления. Этим французы хотят превратить Армению в новую колонию".

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Версия на английском языке Depriving Corsicans of opportunity to speak their native language - part of today’s French policy
Версия на азербайджанском языке "Korsikalıları öz ana dilində danışmaqdan məhrum etmək hazırda Fransada həyata keçirilən siyasətin tərkib hissəsidir" - RƏY

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