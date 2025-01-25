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Лидеры Украины и Молдовы обсудили потребности в азербайджанском газе

Лидеры Украины и Молдовы обсудили потребности в азербайджанском газе 17:03
Внешняя политика
25 января 2025 г. 17:24
Лидеры Украины и Молдовы обсудили потребности в азербайджанском газе

Азербайджан обладает достаточно большими объемами газа, которых хватит для удовлетворения потребностей Украины, Молдовы, Словакии и других стран.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

"Недавно мы обсуждали этот вопрос (использования украинской инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа), с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Страна располагает большими объемами газа, которые могут экспортироваться в другие страны, включая Украину. Существуют маршруты поставок. Есть и политическая воля. Страны Восточной Европы к этому готовы", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Moldova liderləri Kiyevdə Azərbaycan qazına ehtiyacdan danışıblar

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