Лидеры трех стран поздравили Ильхама Алиева с Днем Республики

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики, желаю Вашему народу прогресса и благосостояния.

Уверен, что в это тяжелое время, когда все мы вместе ведем борьбу для устранения пандемии и ее последствий, наши страны, которые являются друзьями и союзниками, будут работать над поощрением наших отношений и найдут новые формы сотрудничества. В частности, экономический потенциал обеих стран в области энергетики и инфраструктуры может стать стимулом для более плодотворного и более значимого сотрудничества.

Господин президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".

Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен также поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

"От имени Федерального Совета Швейцарии и швейцарского народа передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня Республики, желаю Вашему превосходительству и гражданам Вашей страны счастья, благосостояния и новых успехов.

После восстановления Азербайджанской Республикой своей независимости между нашими странами сформировались хорошие и надежные отношения, что помогает нам вместе вести борьбу против больших глобальных вызовов. Позвольте еще раз заявить о приверженности Швейцарии продолжению и усилению дружеских и продуктивных отношений сотрудничества между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

Король Камбоджи Нородом Сиамони направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

"Господин президент.

С большим удовольствием передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а Вашей стране – стабильности, постоянного экономического и социального развития.

Уверен, что дружественные связи между нашими странами в предстоящие годы еще более укрепятся.

Выражаю Вам высочайшее почтение".