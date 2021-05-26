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Лидеры трех стран поздравили Ильхама Алиева с Днем Республики

Лидеры трех стран поздравили Ильхама Алиева с Днем Республики Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 18:43
Лидеры трех стран поздравили Ильхама Алиева с Днем Республики
Ильхам Алиев

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики, желаю Вашему народу прогресса и благосостояния.

Уверен, что в это тяжелое время, когда все мы вместе ведем борьбу для устранения пандемии и ее последствий, наши страны, которые являются друзьями и союзниками, будут работать над поощрением наших отношений и найдут новые формы сотрудничества. В частности, экономический потенциал обеих стран в области энергетики и инфраструктуры может стать стимулом для более плодотворного и более значимого сотрудничества.

Господин президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".

Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен также поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В поздравлении говорится:

"От имени Федерального Совета Швейцарии и швейцарского народа передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня Республики, желаю Вашему превосходительству и гражданам Вашей страны счастья, благосостояния и новых успехов.

После восстановления Азербайджанской Республикой своей независимости между нашими странами сформировались хорошие и надежные отношения, что помогает нам вместе вести борьбу против больших глобальных вызовов. Позвольте еще раз заявить о приверженности Швейцарии продолжению и усилению дружеских и продуктивных отношений сотрудничества между нашими странами.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

Король Камбоджи Нородом Сиамони направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

"Господин президент.

С большим удовольствием передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а Вашей стране – стабильности, постоянного экономического и социального развития.

Уверен, что дружественные связи между нашими странами в предстоящие годы еще более укрепятся.

Выражаю Вам высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Daha üç ölkənin lideri İlham Əliyevi təbrik edib

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