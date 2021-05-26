Лидеры трех стран поздравили Ильхама Алиева с Днем Республики

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики, желаю Вашему народу прогресса и благосостояния.
Уверен, что в это тяжелое время, когда все мы вместе ведем борьбу для устранения пандемии и ее последствий, наши страны, которые являются друзьями и союзниками, будут работать над поощрением наших отношений и найдут новые формы сотрудничества. В частности, экономический потенциал обеих стран в области энергетики и инфраструктуры может стать стимулом для более плодотворного и более значимого сотрудничества.
Господин президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение".
Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен также поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
В поздравлении говорится:
"От имени Федерального Совета Швейцарии и швейцарского народа передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня Республики, желаю Вашему превосходительству и гражданам Вашей страны счастья, благосостояния и новых успехов.
После восстановления Азербайджанской Республикой своей независимости между нашими странами сформировались хорошие и надежные отношения, что помогает нам вместе вести борьбу против больших глобальных вызовов. Позвольте еще раз заявить о приверженности Швейцарии продолжению и усилению дружеских и продуктивных отношений сотрудничества между нашими странами.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".
Король Камбоджи Нородом Сиамони направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
В письме говорится:
"Господин президент.
С большим удовольствием передаю Вам и азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики. Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, а Вашей стране – стабильности, постоянного экономического и социального развития.
Уверен, что дружественные связи между нашими странами в предстоящие годы еще более укрепятся.
Выражаю Вам высочайшее почтение".