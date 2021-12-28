Лидеры стран СНГ сегодня встретятся на неформальном саммите в Санкт-Петербурге

28 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ).
Как сообщает Report, традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ состоится по инициативе президента России Владимира Путина.
По сообщению пресс-службы Кремля, в мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.