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Лидеры стран СНГ сегодня встретятся на неформальном саммите в Санкт-Петербурге

Лидеры стран СНГ сегодня встретятся на неформальном саммите в Санкт-Петербурге 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит лидеров СНГ.
Внешняя политика
28 декабря 2021 г. 09:14
Лидеры стран СНГ сегодня встретятся на неформальном саммите в Санкт-Петербурге
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28 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает Report, традиционная неформальная встреча руководителей стран СНГ состоится по инициативе президента России Владимира Путина.

По сообщению пресс-службы Кремля, в мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün MDB ölkələri prezidentlərinin qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçiriləcək
Версия на английском языке Leaders of CIS members meeting in St. Petersburg

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