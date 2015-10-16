Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Казахстане подписали 16 документов

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Казахстане приняли заявление о борьбе с международным терроризмом и концепцию военного сотрудничества стран-участниц содружества до 2020 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, эти два документа в числе 14 других были подписаны во время заседания Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

Также было принято заявление по случаю 70-летия создания ООН, обращение в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС.

Отметим, что председательство в СНГ было официально передано от Казахстана Кыргызстану. Очередное заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Кыргызстане в 2016 году.