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Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению

Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению Главы государств и правительств, принявшие участие в IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ), подтвердили готовность внести свой вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции.
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 19:46
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению

Главы государств и правительств, принявшие участие в IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ), подтвердили готовность внести свой вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции.

Как сообщает Report, об этом говорится в Самаркандской декларации, подписанной по итогам IX саммита Организации тюркских государств в Узбекистане.

Стороны договорились о продолжении регулярных консультаций по вопросам безопасности между правительствами государств-членов и государственными учреждениями в рамках Организации тюркских государств для обеспечения тесной координации и сотрудничества по вопросам безопасности, и призвали к более тесному сотрудничеству в оборонной промышленности и военной сфере.

Главы государств и правительств также выразили заинтересованность в скорейшем открытии Зангезурского коридора, увеличении пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, расширении транспортных связей между Европой и Азией и строительстве железнодорожных линий Узбекистан-Кыргызстан-Китай и Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, которые будут способствовать диверсификации транспортных связей.

Было высоко оценено объявление города Шамахы Туристической столицей тюркского мира на 2023 год.

Отметим, что 11 ноября в Самарканде (Узбекистан) состоялся IX саммит ОТГ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.

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Версия на английском языке OTS leaders reaffirm readiness to contribute to post-conflict reconstruction efforts in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке TDT liderləri Azərbaycanın münaqişədən sonrakı bərpa və yenidənqurma səylərinə töhfə verməyə hazırlıqlarını bir daha təsdiqləyiblər

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