Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению

Главы государств и правительств, принявшие участие в IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ), подтвердили готовность внести свой вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции.

Главы государств и правительств, принявшие участие в IX саммите Организации тюркских государств (ОТГ), подтвердили готовность внести свой вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции.

Как сообщает Report, об этом говорится в Самаркандской декларации, подписанной по итогам IX саммита Организации тюркских государств в Узбекистане.

Стороны договорились о продолжении регулярных консультаций по вопросам безопасности между правительствами государств-членов и государственными учреждениями в рамках Организации тюркских государств для обеспечения тесной координации и сотрудничества по вопросам безопасности, и призвали к более тесному сотрудничеству в оборонной промышленности и военной сфере.

Главы государств и правительств также выразили заинтересованность в скорейшем открытии Зангезурского коридора, увеличении пропускной способности железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, расширении транспортных связей между Европой и Азией и строительстве железнодорожных линий Узбекистан-Кыргызстан-Китай и Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, которые будут способствовать диверсификации транспортных связей.

Было высоко оценено объявление города Шамахы Туристической столицей тюркского мира на 2023 год.

Отметим, что 11 ноября в Самарканде (Узбекистан) состоялся IX саммит ОТГ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии.