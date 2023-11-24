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Лидеры Грузии и Азербайджана обсудили стратегическое сотрудничество между двумя странами

Лидеры Грузии и Азербайджана обсудили стратегическое сотрудничество между двумя странами Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку обсудили вопросы стратегического сотрудничества между странами - торгово-экономическое, энергетическое, транспортное, логистическое.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:24
Лидеры Грузии и Азербайджана обсудили стратегическое сотрудничество между двумя странами

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку обсудили вопросы стратегического сотрудничества между странами - торгово-экономическое, энергетическое, транспортное, логистическое.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении администрации правительства.

"На встрече основное внимание было уделено многовековым, добрососедским, дружественным отношениям между двумя странами и отмечено, что Азербайджан является одним из ведущих торговых партнеров Грузии", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также были обсуждены важные проекты между Грузией и Азербайджаном - перспективы развития Среднего коридора, что означает модернизацию железной дороги, расширение, строительство и развитие портов и дорог; строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад и проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который, по словам главы правительства, еще больше укрепит транспортный потенциал двух стран.

Было отмечено, что в будущем железная дорога Баку-Тбилиси-Карс станет частью железнодорожного коридора Европа-Кавказ-Азия.

Особое внимание было уделено разработке крупномасштабного проекта - Черноморского подводного кабеля.

"Стороны обсудили вопросы безопасности в мире и в регионе. Глава правительства выразил надежду, что Азербайджан очень скоро подпишет мирное соглашение с Арменией", – говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan liderlərinin Bakıda müzakirə etdiyi məsələlər məlum olub

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