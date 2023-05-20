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Лидеры G7 договорились собрать 600 млрд долларов на инфраструктуру в развивающихся странах

Лидеры G7 договорились собрать 600 млрд долларов на инфраструктуру в развивающихся странах Лидеры стран Группы семи (G7) договорились собрать к 2027 году на инфраструктурные проекты в развивающихся странах до $600 млрд.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 14:00
Лидеры G7 договорились собрать 600 млрд долларов на инфраструктуру в развивающихся странах

Лидеры стран Группы семи (G7) договорились собрать к 2027 году на инфраструктурные проекты в развивающихся странах до 600 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, принятом сегодня в ходе саммита в Хиросиме.

"Мы подтверждаем нашу общую приверженность партнерству G7 по глобальной инфраструктуре и инвестициям и совместной работе с целью мобилизации до 600 млрд долларов к 2027 году", - говорится в документе.

В этой связи лидеры отметили важность сокращения разрыва в инвестициях в инфраструктуру в государствах-партнерах с низким и средним уровнем дохода, в том числе за счет финансирования инфраструктурных проектов и усилий по продвижению политических реформ, необходимых для привлечения инвестиций. Они также заявили о необходимости привлечения частного сектора для указанных целей.

Лидеры Группы семи также указали, что намерены продвигать "принципы прозрачного и справедливого финансирования целей устойчивого развития и качественных инвестиций в инфраструктуру".

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