Лидеры еще нескольких стран направили президенту Азербайджанской Республики поздравительные письма

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Лидеры еще нескольких стран направили президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительные письма.

Как сообщает Report, в письме, направленном президентом Республики Польша Анджеем Дуда, говорится:

"Уважаемый господин президент,

От имени граждан Республики Польша и от себя лично передаю Вам добрые пожелания и искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – 99-й годовщины провозглашения независимости.

Желаю Вам успехов в укреплении независимости Азербайджанской Республики и осуществлении социально-экономических реформ, служащих благополучной жизни всех граждан.

Уважаемый господин президент, в июне текущего года ожидаю Вашего официального визита в Республику Польша. Уверен, что наша встреча придаст импульс политическому диалогу высокого уровня между Польшей и Азербайджаном, в частности, расширению сотрудничества в экономической и культурной сферах.

Уважаемый господин президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности и прошу принять пожелания благосостояния азербайджанскому народу".

В письме президента Чешской Республики Милоша Земана говорится:

"Ваше превосходительство,

Позвольте передать Вам и гражданам Вашей страны сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Рад динамичному развитию двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов в ответственной работе, а гражданам Азербайджанской Республики – благополучия и процветания".

В письме от президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена говорится:

"Ваше превосходительство,

Рад передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вам пожелания крепкого здоровья, желаю народу Азербайджана счастливого будущего".