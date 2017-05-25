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    Лидеры еще нескольких стран направили президенту Азербайджанской Республики поздравительные письма

    Желаю гражданам Азербайджанской Республики благополучия и процветания

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Лидеры еще нескольких стран направили президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительные письма.

    Как сообщает Report, в письме, направленном президентом Республики Польша Анджеем Дуда, говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От имени граждан Республики Польша и от себя лично передаю Вам добрые пожелания и искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – 99-й годовщины провозглашения независимости.

    Желаю Вам успехов в укреплении независимости Азербайджанской Республики и осуществлении социально-экономических реформ, служащих благополучной жизни всех граждан.

    Уважаемый господин президент, в июне текущего года ожидаю Вашего официального визита в Республику Польша. Уверен, что наша встреча придаст импульс политическому диалогу высокого уровня между Польшей и Азербайджаном, в частности, расширению сотрудничества в экономической и культурной сферах.

    Уважаемый господин президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности и прошу принять пожелания благосостояния азербайджанскому народу".

    В письме президента Чешской Республики Милоша Земана говорится:

    "Ваше превосходительство,

    Позвольте передать Вам и гражданам Вашей страны сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Рад динамичному развитию двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Чешской Республикой.

    Ваше превосходительство, желаю Вам успехов в ответственной работе, а гражданам Азербайджанской Республики – благополучия и процветания".

    В письме от президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена говорится:

    "Ваше превосходительство,

    Рад передать Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики.

    Пользуясь этой приятной возможностью, передаю Вам пожелания крепкого здоровья, желаю народу Азербайджана счастливого будущего".

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