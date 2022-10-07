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Лидеры ЕС обсуждают в Праге смягчение негативного воздействия растущих цен на энергоносители

Лидеры ЕС обсуждают в Праге смягчение негативного воздействия растущих цен на энергоносители Сегодня в Праге лидеры ЕС обсуждают возможные пути решения резкого роста цен на энергосносители и предоставление военной поддержки Украине.
Внешняя политика
7 октября 2022 г. 15:50
Лидеры ЕС обсуждают в Праге смягчение негативного воздействия растущих цен на энергоносители

Сегодня в Праге лидеры ЕС обсуждают ситуацию с резким ростом цен на энергоносители и возможные пути смягчения их воздействия, а также оказание военной поддержки Украине.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, к саммиту в режиме онлайн подключится президент Украины Владимир Зеленский.

Лидеры ЕС, собравшиеся в столице Чехии в рамках саммита Европейского политического сообщества, обсуждают наряду с вышеуказанными вопросами также усиление защиты своих транспортных инфраструктур после утечек из газопроводов Северный поток 1 и 2.

"Мы снова находимся на критическом этапе. Энергетический кризис серьезен, он вступил в новую стадию", - подчеркнула глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, только совместные действия стран ЕС могут снизить энергозатраты для семей и предприятий, а также обеспечить энергетическую безопасность на эту и предстоящие зимы.

Европейское политическое сообщество является платформой для политической координации между странами континента. Цель сообщества – развитие политического диалога и сотрудничества для решения вопросов, представляющих общий интерес, укрепление безопасности, стабильности и благополучия на европейском континенте.

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