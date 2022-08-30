О нас

Лидеры Азербайджана и Беларуси провели телефонный разговор

Лидеры Азербайджана и Беларуси провели телефонный разговор 30 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко
Внешняя политика
30 августа 2022 г. 14:26
Лидеры Азербайджана и Беларуси провели телефонный разговор

30 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.

Президент Беларуси поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств отметили успешное развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и дальнейших контактах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani and Belarusian Presidents hold phone conversation 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus prezidentləri arasında telefon danışığı olub

Экслюзивные новости

Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi