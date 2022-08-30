Лидеры Азербайджана и Беларуси провели телефонный разговор

30 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.
Президент Беларуси поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
Главы государств отметили успешное развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и дальнейших контактах.