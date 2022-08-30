Лидеры Азербайджана и Беларуси провели телефонный разговор

30 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко

30 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.

Президент Беларуси поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств отметили успешное развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и дальнейших контактах.