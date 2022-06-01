Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы

"Азербайджану принадлежит важное значение в реализации огромного потенциала Транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и глобальных рынков. В то же время Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергетическ

"Азербайджану принадлежит важное значение в реализации огромного потенциала Транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и глобальных рынков. В то же время Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы посредством Южного газового коридора и, поставляя важное для Украины топливо".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента США Джо Байдена, которое было зачитано на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.