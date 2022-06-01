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Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы

Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы "Азербайджану принадлежит важное значение в реализации огромного потенциала Транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и глобальных рынков. В то же время Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергетическ
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 13:45
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы

"Азербайджану принадлежит важное значение в реализации огромного потенциала Транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и глобальных рынков. В то же время Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы посредством Южного газового коридора и, поставляя важное для Украины топливо".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента США Джо Байдена, которое было зачитано на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

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Версия на английском языке Biden: Azerbaijan playing critical role in helping stabilize European energy security
Версия на азербайджанском языке ABŞ lideri: "Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin sabitləşdirilməsinə kömək etməkdə həlledici rol oynayır"

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