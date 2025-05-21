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Лидер Северной Кореи направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Лидер Северной Кореи направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
21 мая 2025 г. 17:01
Лидер Северной Кореи направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики передаю Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей страны поздравления. Выражаю надежду, что дружественные отношения между двумя нашими странами получат дальнейшее расширение и развитие".

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Версия на английском языке North Korean leader sends congratulatory letter to President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya lideri Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərib

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