Лидер Северного Кипра поздравил президента и азербайджанский народ с Днем Победы

Освобождение Карабаха от армянской оккупации было волей покойного Гейдара Алиева, одного из легендарных руководителей тюркского мира. В этом смысле победа годичной давности - большая Победа.

Освобождение Карабаха от армянской оккупации было волей покойного Гейдара Алиева, одного из легендарных руководителей тюркского мира. В этом смысле победа годичной давности - большая Победа.

Как передает турецкое бюро Report, эти слова сказал президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар на мероприятии в Стамбуле, посвященном годовщине Победы в Отечественной войне.

Он отметил, что Турецкая Республика Северного Кипра также очень довольна растущим коммуникационным, экономическим, политическим, дипломатическим и военным сотрудничеством между всеми тюркскими государствами:

«Надеюсь, что вместе с Азербайджаном и Турцией мы добьемся больших успехов во всех сферах. Поздравляю весь азербайджанский народ во главе с Верховным главнокомандующим братского Азербайджана Ильхамом Алиевым, с этим великим Днем Победы», - сказал Э.Татар.