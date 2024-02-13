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Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева

Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 20:26
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю победы на президентских выборах.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Рад передать Вашему превосходительству искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашей победы на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, правительству и народу дружественной Азербайджанской Республики - прогресса и процветания".

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Версия на английском языке UAE leader congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке BƏƏ lideri İlham Əliyevi təbrik edib

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