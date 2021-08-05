Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас

"Государство и Вооруженные силы Азербайджана прекрасно поработали для достижения победы во Второй Карабахской войне, и вся нация, общественность страны была осведомлена о происходящем, поддерживала государственную политику".

"Государство и Вооруженные силы Азербайджана прекрасно поработали для достижения победы во Второй Карабахской войне, и вся нация, общественность страны была осведомлена о происходящем, поддерживала государственную политику".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель ведущей Национальной скаутской организации Украины историк Юрий Юзич.

Поделившись своими наблюдениями, он отметил, что большой вклад в достижение победы внесли представители молодежи: “Как известно, Азербайджан вложил хорошие инвестиции в имеющиеся в его распоряжении ресурсы. А в Украине, несмотря на избыток ресурсов, подобных инвестиций не было. С этой точки зрения наша позиция неудовлетворительна, а позиция Азербайджана - выигрышная".

Ю.Юзич отметил подвиги молодежи во Второй Карабахской войне. "Много говорилось об оснащении войск и "Байрактарах", но ведь как минимум должны быть люди, которые сумели бы ими управлять. Это делали конкретные люди, парни с соответствующей подготовкой. Они были подготовлены не только физически, но и идеологически. Эти ценности созданы Азербайджаном. Что касается одержанной победы, хочу сказать: молодцы, им это удалось. Земли освобождены. Это была победа азербайджанского народа, его лидера. Турция тоже активно поддерживала. Мы тоже поддерживали Азербайджан. Я делился этим в своем аккаунте в социальных сетях, за что некоторые критиковали меня. Многие украинцы, особенно фронтовики, прекрасно понимали значимость территориальной целостности и поддерживали Азербайджан. Наша ситуация походит на вашу. Наши земли также оккупированы", - отметил Ю.Юзич.

Лидер украинской организации назвал героическими действия Азербайджана: "Вы шли к этому 30 лет. Я всё ждал, когда же будет развязка, потому что было очевидно - рано или поздно это случится. Вопрос был в том, сколь успешной она будет. Если бы Азербайджан не достиг успеха, мы бы уже и не надеялись на освобождение наших земель. Освобождение Азербайджаном своих земель является примером для нас. Победа Азербайджана вселяет в нас уверенность в то, что Украина тоже вернет свои земли”.