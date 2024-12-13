Лидер ЛДПР: Ильхам Алиев и весь Азербайджан выполнил главный завет Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и весь азербайджанский народ выполнил главный завет общенационального лидера Гейдара Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и весь азербайджанский народ выполнил главный завет общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий на мероприятии в Москве, посвященном памяти Гейдара Алиева.

"Сегодня Карабах вернулся домой, и я счастлив вместе со всеми в Азербайджане, России и в других странах, кто, как и мы, живет с Азербайджаном в сердце. Карабах - это Азербайджан. Ильхам Алиев достойно продолжает дело Гейдара Алиева. Азербайджан сегодня является процветающей экономикой, эталонным государством, которое заботится о своих гражданах", - сказал он.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов отметил, что Ильхам Алиев исполнил мечту своего отца, Гейдара Алиева, и освободил территории страны от оккупации.

"Гейдар Алиев был великим человеком, патриотом, основателем современного азербайджанского государства", - заключил он.