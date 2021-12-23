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Лидер Китая поздравил президента Азербайджана

Лидер Китая поздравил президента Азербайджана 11:20 Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Внешняя политика
23 декабря 2021 г. 11:32
Лидер Китая поздравил президента Азербайджана
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"Для меня большая честь передать Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

В последние годы китайско-азербайджанские отношения развиваются быстро и стабильно, взаимное политическое доверие укрепляется с каждым днем, а сотрудничество в различных областях развивается успешно и эффективно" - говорится в тексте поздравления.

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Версия на английском языке Chinese leader congratulates Azerbaijani President 
Версия на азербайджанском языке Çin lideri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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