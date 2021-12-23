Лидер Китая поздравил президента Азербайджана

11:20 Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"Для меня большая честь передать Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

В последние годы китайско-азербайджанские отношения развиваются быстро и стабильно, взаимное политическое доверие укрепляется с каждым днем, а сотрудничество в различных областях развивается успешно и эффективно" - говорится в тексте поздравления.