Лидер Китая поздравил президента Азербайджана

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
"Для меня большая честь передать Вам свои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
В последние годы китайско-азербайджанские отношения развиваются быстро и стабильно, взаимное политическое доверие укрепляется с каждым днем, а сотрудничество в различных областях развивается успешно и эффективно" - говорится в тексте поздравления.