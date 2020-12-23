Лидер Китая поздравил Ильхама Алиева

"На протяжении последних лет наблюдается динамичное развитие китайско-азербайджанских отношений, политическое взаимодоверие крепнет с каждым днем"

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания.

На протяжении последних лет наблюдается динамичное развитие китайско-азербайджанских отношений, политическое взаимодоверие крепнет с каждым днем. Сотрудничество двух стран по проекту "Один пояс, один путь", а также взаимодействие на международной арене успешно и плодотворно продвигаются. После вспышки пандемии COVID-19 Китай и Азербайджан, сплотившись, искренне помогают друг другу, демонстрируя глубокую дружбу между двумя народами. Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и готов вместе с Вами приложить усилия для углубления двусторонней дружбы и сотрудничества, взаимовыгодного партнерства в различных областях на благо двух стран и народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и всяческого благополучия".