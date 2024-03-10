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Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона

Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосист
Внешняя политика
10 марта 2024 г. 11:09
Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона

Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"В ноябре прошлого года в Баку министры экономики и энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через территорию Азербайджана.

Также состоялся обмен мнениями по вопросу развития проектов в области «зеленой» энергетики. По итогам встречи наши страны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии в Европу и подготовке экономического обоснования проекта.

Таким образом, в скором времени проекты, реализуемые в Черном и Каспийском морях, соединятся, что усилит позиции наших стран в качестве поставщиков электроэнергии", - подчеркнул Токаев.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan lideri Azərbaycanın region ölkələrinin enerji sistemlərinin gələcək inkişafı səylərini alqışlayıb

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