Лидер Казахстана приветствовал усилия Азербайджана по дальнейшему развитию энергетических систем стран региона

Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосист

Учитывая огромный потенциал возобновляемых источников энергии Казахстана, мы приветствуем инициативу Азербайджана по координации усилий и синхронизации дальнейшего развития энергосистем стран региона, включая потенциальное устойчивое соединение энергосистем.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"В ноябре прошлого года в Баку министры экономики и энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы экспорта электроэнергии из Казахстана и Узбекистана в Европу через территорию Азербайджана.

Также состоялся обмен мнениями по вопросу развития проектов в области «зеленой» энергетики. По итогам встречи наши страны достигли соглашения по созданию совместного предприятия для экспорта электроэнергии в Европу и подготовке экономического обоснования проекта.

Таким образом, в скором времени проекты, реализуемые в Черном и Каспийском морях, соединятся, что усилит позиции наших стран в качестве поставщиков электроэнергии", - подчеркнул Токаев.