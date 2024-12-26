Лидер иракских туркман посетил посольство Азербайджана в Багдаде

Глава парламентской группы иракских туркман Аршад Салехи посетил посольство Азербайджана в Багдаде, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL в казахстанском Актау.

Иракский депутат, глава Фронта иракских туркман Аршад Салехи посетил посольство Азербайджана в Багдаде, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета AZAL в казахстанском Актау.

Как сообщает Report, информация размещена на странице Салехи в социальных сетях.

Он оставил запись в памятной книге посольства, выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью граждан в результате авиакатастрофы, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. Распоряжением президента Ильхама Алиева 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.