Лидер FLN: Франция должна признать вину за злодеяния и бедствия в Алжире

Алжир требует от Франции официально признать и устранить последствия своей колониальной политики.

Алжир требует от Франции официально признать и устранить последствия своей колониальной политики.

Об этом в комментарии французскому бюро Report заявил лидер партии Национального фронта освобождения Алжира (FLN) Амшави Эль Малек.

По его словам, алжирцы требуют не возврата золота и бриллиантов, которые Франция вывезла из страны, а добиваются признания факта колониального грабежа.

"Франция грабила и разоряла Алжир. Они вывезли золото и бриллианты из Алжира, но мы не хотим их возврата, нам не нужны деньги", - сказал Малек.

Он также напомнил о 145 ядерных испытаниях, проведенных Францией в Алжире, в результате которых погибли тысячи человек.

"Последствия этих ядерных испытаний и причиненный ими ущерб ощущаются до сих пор. Мы требуем, чтобы Франция признала вину за злодеяния и бедствия в Алжире и устранила их последствия. Алжирцы хотят, чтобы Париж официально признал факт разграбления Алжира", - подчеркнул он.

"Франция называет себя "колыбелью прав человека", но выставляет в музее черепа алжирских борцов за независимость. Это позор", - добавил Малек.