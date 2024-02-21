Лидер Египта поздравил президента Азербайджана

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост главы государства.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост главы государства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Я воспринял эту новость с большой радостью.

Ваша убедительная победа является доказательством доверия и поддержки азербайджанского народа Вашему мудрому руководству. Это также еще раз подтверждает веру азербайджанского народа в Вашу способность вести страну по пути развития и прогресса. Уверен, что Ваше переизбрание Президентом еще более укрепит региональный и международный авторитет Азербайджана.

Господин президент, с нетерпением жду возможности стать свидетелем развития египетско-азербайджанских отношений по восходящей в предстоящий период благодаря сотрудничеству и координации с Вами", - говорится в поздравительном послании.