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Лидер Египта поздравил президента Азербайджана

Лидер Египта поздравил президента Азербайджана Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост главы государства.
Внешняя политика
21 февраля 2024 г. 22:14
Лидер Египта поздравил президента Азербайджана

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю его переизбрания на пост главы государства.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Азербайджанской Республики. Я воспринял эту новость с большой радостью.

Ваша убедительная победа является доказательством доверия и поддержки азербайджанского народа Вашему мудрому руководству. Это также еще раз подтверждает веру азербайджанского народа в Вашу способность вести страну по пути развития и прогресса. Уверен, что Ваше переизбрание Президентом еще более укрепит региональный и международный авторитет Азербайджана.

Господин президент, с нетерпением жду возможности стать свидетелем развития египетско-азербайджанских отношений по восходящей в предстоящий период благодаря сотрудничеству и координации с Вами", - говорится в поздравительном послании.

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Версия на азербайджанском языке Misir Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib

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