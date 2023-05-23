Лидер Болгарии поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Болгария Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
Примите мои поздравления по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который впервые после распада бывшего Советского Союза открыл Вашей стране путь к мировым рыночным отношениям, восстановил демократию, заложил основы устойчивого развития и процветания азербайджанского народа. Объявление 2023 года "Годом Гейдара Алиева" является выражением глубокого уважения и почтения к труду основателя современного независимого Азербайджана.
Позвольте, пользуясь этой знаменательной возможностью, еще раз подтвердить высокую оценку безупречных двусторонних отношений между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, выведенных на уровень стратегического партнерства, и выразить пожелания их активного развития в будущем.
Уважаемый господин Президент, примите мои пожелания крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности и мое высочайшее почтение".