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Лидер Болгарии поздравил президента Азербайджана

Лидер Болгарии поздравил президента Азербайджана Президент Республики Болгария Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 21:17
Лидер Болгарии поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Болгария Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Примите мои поздравления по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который впервые после распада бывшего Советского Союза открыл Вашей стране путь к мировым рыночным отношениям, восстановил демократию, заложил основы устойчивого развития и процветания азербайджанского народа. Объявление 2023 года "Годом Гейдара Алиева" является выражением глубокого уважения и почтения к труду основателя современного независимого Азербайджана.

Позвольте, пользуясь этой знаменательной возможностью, еще раз подтвердить высокую оценку безупречных двусторонних отношений между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, выведенных на уровень стратегического партнерства, и выразить пожелания их активного развития в будущем.

Уважаемый господин Президент, примите мои пожелания крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности и мое высочайшее почтение".

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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