Лидер Болгарии поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Болгария Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Болгария Румен Радев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Примите мои поздравления по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, который впервые после распада бывшего Советского Союза открыл Вашей стране путь к мировым рыночным отношениям, восстановил демократию, заложил основы устойчивого развития и процветания азербайджанского народа. Объявление 2023 года "Годом Гейдара Алиева" является выражением глубокого уважения и почтения к труду основателя современного независимого Азербайджана.

Позвольте, пользуясь этой знаменательной возможностью, еще раз подтвердить высокую оценку безупречных двусторонних отношений между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой, выведенных на уровень стратегического партнерства, и выразить пожелания их активного развития в будущем.

Уважаемый господин Президент, примите мои пожелания крепкого здоровья, успехов в Вашей ответственной деятельности и мое высочайшее почтение".