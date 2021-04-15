Лидер Беларуси: Мы готовы поделиться вакциной с Азербайджаном

Мы очень много времени посвятили времени анализу ситуации пандемической и постпандемической. С завтрашнего дня начинаем массовую вакцинацию населения Беларуси. Вакцины собственные, созданные по технологиям Российской Федерации "Спутник V". Будем производи

"Мы очень много времени посвятили времени анализу ситуации пандемической и постпандемической. С завтрашнего дня начинаем массовую вакцинацию населения Беларуси. Вакцины собственные, созданные по технологиям Российской Федерации "Спутник V". Будем производить полмиллиона доз в стране. Мы столько не сможем потребить".

Как передает Report, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе выступлений для прессы с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Мы готовы поделиться этой вакциной и с Азербайджаном. Большой потенциал для развития кооперационных связей есть в промышленности, сельском хозяйстве, деревообработке, информационных технологиях, здравоохранении, туризме. Мы будем все делать для того, чтобы больше молодых людей получали образование у нас. В свое время мы будем опыт получать в Азербайджане. Очень много хороших вузов, очень много. Ваш сын также окончил среднюю школу в Баку и сейчас учится в вузе", - отметил Лукашенко.