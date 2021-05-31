Президент Азербайджана обратился к развитым странам и донорским организациям

"Азербайджан всегда пропагандировал значение демонстрации мощной глобальной солидарности в преодолении пандемии. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан выступил с рядом глобальных инициатив. В их числе можно особо отметить организова

"Азербайджан всегда пропагандировал значение демонстрации мощной глобальной солидарности в преодолении пандемии. В качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан выступил с рядом глобальных инициатив. В их числе можно особо отметить организованный в мае 2020 года Саммит Движения неприсоединения и специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, проведенную в декабре 2020 года при поддержке более 150 государств".

Как сообщает Report, об этом выступая в видеоформате на церемонии закрытия 74-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по приглашению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Азербайджан передал Всемирной организации здравоохранения добровольный финансовый взнос в объеме 10 миллионов долларов США. Кроме того, в связи с коронавирусом была оказана гуманитарная и финансовая помощь более чем 30 странам.

Азербайджан публично осудил приобретение некоторыми странами вакцин в количестве, в несколько раз превышающем их потребности, и лишение ими тем самым развивающихся стран возможности защитить свое население. Продолжающийся "вакцинный национализм", постепенно углубляющееся неравенство между развитыми и развивающимися странами в доступе к вакцинам вызывают озабоченность. Согласно международным отчетам, до сегодняшнего дня 82 процента существующих в мире доз вакцин были приобретены богатыми странами и только 0,3 процента вакцин пришлись на долю малообеспеченных стран.

С целью решения данной проблемы Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию, связанную с обеспечением равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, которая была единогласно принята в марте этого года.

В этом контексте мы призываем развитые страны и донорские организации оказать поддержку развивающимся, особенно наименее развитым странам", - сказал глава государства.