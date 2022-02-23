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Лидер Азербайджана: Наши встречи носят регулярный характер

Лидер Азербайджана: Наши встречи носят регулярный характер "В первую очередь, выразить благодарность за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Я очень рад вновь побывать в Москве. Наши встречи носят регулярный характер".
Внешняя политика
23 февраля 2022 г. 00:35
Лидер Азербайджана: Наши встречи носят регулярный характер

"В первую очередь, выразить благодарность за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Я очень рад вновь побывать в Москве. Наши встречи носят регулярный характер".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве 22 февраля.

"Менее чем три месяца назад мы также встречались и обсуждали важные вопросы двусторонней повестки, региональной проблематики, и интенсивность наших встреч - яркое свидетельство динамичного характера развития наших связей. Россия и Азербайджан связывают многовековые узы дружбы, добрососедства, которые сегодня, как Владимир Владимирович отметил, выходят на качественно новый уровень", - сказал Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Bizim görüşlərimiz müntəzəm xarakter daşıyır"

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