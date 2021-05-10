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Личный врач Гейдара Алиева: Его воля и целеустремленность позволили так долго и с успехом работать во благо Азербайджана

Личный врач Гейдара Алиева: Его воля и целеустремленность позволили так долго и с успехом работать во благо Азербайджана «Сегодня день рождения Гейдара Алиевича. Мы собрались вместе, чтобы почтить память. Это был человек, который многое дал. Он всегда очень серьезно подходил ко всем делам».
Внешняя политика
10 мая 2021 г. 19:46
Личный врач Гейдара Алиева: Его воля и целеустремленность позволили так долго и с успехом работать во благо Азербайджана
Виктор Немушков

«Сегодня день рождения Гейдара Алиевича. Мы собрались вместе, чтобы почтить память. Это был человек, который многое дал. Он всегда очень серьезно подходил ко всем делам».

Об этом российскому бюро Report заявил заместитель начальника личной охраны Гейдара Алиева Виктор Немушков.

«Ему было все интересно, а интерес этот возникал для принятия правильного решения и получения существенных результатов. Даже будучи больным, он ни на минуту не забывал о том, что у него есть поручения. Нам приятно сегодня вспоминать такого великого человека», - заключил он.

Александр Бороткин работал врачом Общенационального лидера с 1987 года по 1991. По его словам, это было самое сложное время. Ведь именно тогда у Гейдара Алиева случился инфаркт. «Полгода мы выхаживали его, поднимали на ноги. Он очень скрупулёзно выполнял все наши требования и рекомендации. Именно его воля и целеустремленность позволили так долго и с успехом работать во благо Азербайджана», - вспоминает он.

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